Колишнього нардепа Микитася випустили з СІЗО

У середу, 2 грудня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-глави будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в антикорупційних органах.

"Так, Микитасю 2 грудня змінили запобіжний захід", - повідомив він.

За словами співрозмовника, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП і відпустив Микитася з СІЗО під домашній арешт. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що підозрюваний пішов на угоду зі слідством.

Нагадаємо, Максим Микитась підозрюється в організації схеми заволодіння 82 млн гривень за махінації з квартирами для Національної гвардії. "Укрбуд" та НГУ уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини на Печерську в Києві житлового будинку. Національна гвардія повинна була отримати в ньому 50 квартир та 30 паркувальних місць. Замість цього в Нацгвардії вирішили обміняти житло і паркування в центрі на околицю міста. Різниця у вартості об'єктів склала 82 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Максим Микитась відшкодував 50 млн гривень збитку по справі про афери з квартирами для Національної гвардії.

Крім того, з Микитася навесні 2020 року стягнули 30 млн гривень застави.

Додамо, що у цій справі фігурує колишній командувач Національної гвардії Юрій Аллеров. Навесні минулого року він був заарештований, але вийшов на свободу під заставу.