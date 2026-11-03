В бюветах и пунктах разлива нашли нарушения: насколько безопасна питьевая вода в Украине

В 2026 году Госпродслужба исследовала более 10 тысяч проб питьевой воды. На части из них обнаружены нарушения санитарных требований, в частности превышение нормативов по содержанию нитратов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.
За год территориальные органы службы проверили 9450 объектов водоснабжения. На 907 из них было выявлено нарушение требований санитарного законодательства.
Среди проверенных объектов - 420 предприятий централизованного и 881 предприятие нецентрализованного водоснабжения. Нарушения были установлены на 351 объекте централизованного и 556 объектах нецентрализованного водоснабжения.
Отдельно специалисты проверили бюветы, пункты разлива питьевой воды, шахтные колодцы и каптажи источников. Нарушения выявили:
Также проверили 5124 шахтных колодца и два каптажа источников. Среди четырех проверенных предприятий по производству фасованной питьевой воды нарушение было установлено на одном.
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Среди типичных проблем - ненадлежащее санитарно-техническое состояние сооружений и оборудования, отсутствие должного лабораторного контроля, недостаточное обеспечение средствами для обеззараживания воды. Также специалисты выявляли несоответствие воды санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Для нецентрализованных источников дополнительными проблемами остаются отсутствие ответственных балансодержателей и санитарных паспортов, ненадлежащая очистка и дезинфекция. Также актуален вопрос отсутствия систем смягчения воды и обезжелезивания.
В 2026 году лабораторные подразделения Госпродпотребслужбы исследовали 10 463 пробы питьевой воды. Из них 8575 отобрали из источников централизованного, а 1888 - нецентрализованного водоснабжения.
Среди проб из централизованных сетей 1387 (16%) не отвечали требованиям санитарного законодательства. В воде из нецентрализованных источников отклонения обнаружено в 392 пробах.
Отдельно лаборатории проверяли содержание нитратов. Из 16 614 проб воды централизованного водоснабжения превышение нормативов было установлено в 55 (0,33%). Среди 1838 проб из нецентрализованных источников отклонения было обнаружено в 394 (21,4%).
Особую опасность избыток нитратов в воде представляет для детей раннего возраста. В 2026 году в Украине зарегистрировали девять случаев водно-нитратной метгемоглобинемии у детей до трех лет, в том числе один летальный.
В Госпродслужбе отмечают, что чистый на вид колодец или скважина не гарантирует безопасность воды. Такие источники нуждаются в регулярных лабораторных исследованиях по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
В то же время кипячение не устраняет химическое загрязнение. Оно помогает снизить микробиологические риски, но не удаляет нитраты.
Потому потребителям советуют регулярно проверять воду из индивидуальных источников, а также обращать внимание на результаты лабораторных исследований воды из бюветов и пунктов разлива.
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