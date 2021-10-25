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Бюро економічної безпеки України запустило перші конкурсні процедури

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 15:29
Бюро економічної безпеки України запустило перші конкурсні процедури Фото: директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У новоствореному Бюро економічної безпеки України стартували перші конкурсні процедури з заміщення посад державної служби категорій "Б" і "В". Відповідно до наказу БЕБ №9-к від 23 жовтня 2021 року, за підсумками першого конкурсу буде набрано близько 30 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Бюра економічної безпеки Вадима Мельника.

Це лише перший етап масштабних заходів з добору 4 тис. фахівців, які працюватимуть у Бюро.

Коментуючи початок кадрових конкурсів, директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник особливо наголосив на тому, що "автоматичного» переведення працівників з інших органів до БЕБ не передбачено, отже в усіх кандидатів будуть рівні можливості проявити себе під час конкурсного відбору.

"Подаватися можуть усі, хто відповідає визначеним умовам, - і досвідчені фахівці й молоді спеціалісти. Вирішальним для конкурсної комісії стануть виключно ваші високі знання, тож не зволікайте! Випробувати свої шанси повинен кожен, хто мріє працювати у Бюро", - підкреслив Вадим Мельник, звертаючись до майбутніх співробітників.

Як зазначають у відомстві, для старту роботи органу необхідно набрати 30% кадрового складу апарату БЕБ (в абсолютних значеннях це 210 осіб, серед яких 40-60 аналітиків та детективів), що, власне, і дозволить запустити всі напрями роботи Бюро.

Напередодні першого конкурсу був затверджений склад Конкурсної комісії БЕБ, до якої увійшли три представники Ради громадського контролю при БЕБ та п’ять представників центральних органів державної влади. Конкурсну комісію очолив М.М. Штендера - начальник управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби Національного агентства України з питань державної служби.

Нагадаємо, що подання необхідної інформації від осіб для участі у конкурсі здійснюється виключно через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua/. Там же розміщено і інструкцію для кандидатів https://career.gov.ua/site/view-article?id=22.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.

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Бюро економічної безпеки
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