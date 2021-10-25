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Бюро экономической безопасности Украины запустило первые конкурсные процедуры

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 15:29
Бюро экономической безопасности Украины запустило первые конкурсные процедуры Фото: директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В новосозданном Бюро экономической безопасности Украины стартовали первые конкурсные процедуры по замещению должностей государственной службы категорий "Б" и "В". В соответствии с приказом БЭБ №9-к от 23 октября 202 года, по итогам первого конкурса будет набрано около 30 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Это лишь первый этап масштабных мероприятий по отбору 4 тыс. специалистов, которые будут работать в Бюро.

Комментируя начало кадровых конкурсов, директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник особенно отметил, что "автоматического" перевода работников из других органов в БЭБ не предусмотрено, следовательно, у всех кандидатов будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора.

"Подаваться могут все, кто отвечает определенным условиям, - и опытные специалисты и молодые специалисты. Решающим для конкурсной комиссии станут исключительно ваши высокие знания, поэтому не медлите! Испытать свои шансы должен каждый, кто мечтает работать в Бюро", - подчеркнул Вадим Мельник, обращаясь к будущим сотрудникам.

Как отмечают в ведомстве, для старта работы органа необходимо набрать 30% кадрового состава аппарата БЭБ (в абсолютных значениях это 210 человек, среди которых 40-60 аналитиков и детективов), что, собственно, и позволит запустить все направления работы Бюро.

Накануне первого конкурса был утвержден состав Конкурсной комиссии БЭБ, в которую вошли три представителя Совета общественного контроля при БЭБ и пять представителей центральных органов государственной власти. Конкурсную комиссию возглавил М.М. Штендера - начальник управления обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Напомним, что представление необходимой информации от лиц для участия в конкурсе осуществляется через Единый портал вакансий государственной службы https://career.gov.ua/. Там же размещено и инструкцию для кандидатов https://career.gov.ua/site/view-article?id=22.

Как сообщалось, в конце августа Кабмин назначил Вадима Мельника директором Бюро экономической безопасности и уволил его с должности главы ГФС.

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