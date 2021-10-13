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Бюджетні установи закуплять газ у "Нафтогазу" по фіксованій ціні за скороченою процедурою

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 13:31
Бюджетні установи закуплять газ у "Нафтогазу" по фіксованій ціні за скороченою процедурою Фото: бюджетні установи закуплять газ по 16,8 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" розпочав процес підписання середньострокових договорів на постачання газу по фіксованій ціні з бюджетними установами. Для пришвидшення цього процесу у кожному регіоні були проведені засідання комісії ТЕБ та НС, що дозволило укладати договори за скороченою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій (Мінрегіон).

Як зазначили в прес-службі, проведення засідань ТЕБ та НС у регіонах забезпечує юридичний аспект для оперативного підписання договорів. Йдеться про типові договори, які затверджують постачання газу за фіксованим тарифом для бюджетних установ до кінця 2022 року - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

У Мінрегіоні зазначили, що після укладання договорів одразу може розпочатися обігрів шкіл, дитячих садків, лікарень та інших бюджетних установ, якщо цього потребує температурний режим.

Нагадаємо, 30 вересня між Кабінетом міністрів в особі прем’єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій та міністра енергетики, НАК "Нафтогаз України", Офісом президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр.).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування. З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр. "Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

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