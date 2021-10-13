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Бюджетные учреждения закупят газ у "Нафтогаза" по фиксированной цене по сокращенной процедуре

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Украина, Среда 13 октября 2021 13:31
Бюджетные учреждения закупят газ у "Нафтогаза" по фиксированной цене по сокращенной процедуре Фото: бюджетные учреждения закупят газ по 16,8 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс подписания среднесрочных договоров на поставку газа по фиксированной цене с бюджетными учреждениями. Для ускорения этого процесса в каждом регионе были проведены заседания комиссии ТЭБ и ЧС, что позволило заключать договоры по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий (Минрегион).

Как отметили в пресс-службе, проведение заседаний ТЭБ и ЧС в регионах обеспечивает юридический аспект для оперативного подписания договоров. Речь идет о типовых договорах, которые утверждают поставки газа по фиксированному тарифу для бюджетных учреждений до конца 2022 года - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

В Минрегионе отметили, что после заключения договоров сразу может начаться обогрев школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений, если этого требует температурный режим.

Напомним, 30 сентября между Кабинетом министров в лице премьер-министра Украины, министра развития громад и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг).

Напомним, НАК "Нафтогаз" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки. С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр. "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

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