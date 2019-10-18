Бюджетне фінансування президентського фонду скоротять в п'ять разів

Кабінет міністрів пропонує скоротити у 2019 році видатки Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді з в п'ять разів - 1 млрд грн до 200 млн грн. Відповідні пропозиції до закон про державний бюджет на 2019 рік передані до Верховної ради, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, скоротити фінансування пропонується "через затримки у створенні Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді".

Нагадаємо, в липні 2018 року п'ятий президент України в Петро Порошенко заявив про створення Фонду президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Він зазначив, що талановитій молоді потрібна підтримка президента і держави, "щоб мати можливість поїхати на навчання за кордон, отримати гранти, щоб потім займатися наукою в Україні".

Як писало РБК-Україна, після ухвалення бюджету на 2019 рік, опоненти п'ятого президента України стверджували, що Фонд з підтримки освітніх та наукових програм для молоді - це "передвиборна скарбниця Порошенка".