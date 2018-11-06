Порошенко анонсував створення Фонду з підтримки освітніх програм

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив про створення Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм

Лідер України Петро Порошенко заявив про створення Фонду президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Про це Порошенко заявив під час зустрічі з молоддю.

"Прийняв важливе рішення про заснування Фонду президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді. Талановитій молоді потрібна підтримка президента і держави, щоб мати можливість поїхати на навчання за кордон, отримати гранти, щоб потім займатися наукою в Україні", - написав Порошенко Twitter.

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням Національно фонду досліджень. Крім того, у Рамковій програмі Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій "Горизонт 2020" передбачено фінансування 17 мільйонів євро на проекти українських організацій-учасників програми. Це за підсумками 446 конкурсів для 117 українських учасників.

Раніше Кабінет міністрів України створив Національну раду з питань розвитку науки і технологій.