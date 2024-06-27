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Бюджетный коллапс на ВОТ: захватчики не выплачивают зарплату экстренным службам

Фото: захватчики не выплачивают зарплату экстренным службам на ВТО (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. В частности, наихудшая ситуация сложилась с работниками экстренных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Украины назрела вопиющая проблема в так называемой бюджетной сфере. Кроме того, что здесь никому работать в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере общественного транспорта, то даже оставшимся просто не платят месяцами зарплату", - говорится в сообщении. .

Как отмечают в ЦНС, особый цинизм приобрела ситуация с работниками экстренных служб. Персонал не получает средств и работает в крайне опасных условиях.

"Неисправные автомобили, отсутствие необходимого оборудования для спасения жизней - это также о результатах хозяйствования оккупационных властей и коллаборантов, которые по одному с врагом", - сообщают в Центре нацсопротивления.

Следует отметить, что в то же время российские захватчики на временно оккупированных территориях активно набирают судебные приставы в фейковые суды из местного населения.

Кроме того, на оккупированных территориях планируется готовить офицеров службы РЭБ.

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