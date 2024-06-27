Бюджетный коллапс на ВОТ: захватчики не выплачивают зарплату экстренным службам

"На временно оккупированных территориях Украины назрела вопиющая проблема в так называемой бюджетной сфере. Кроме того, что здесь никому работать в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере общественного транспорта, то даже оставшимся просто не платят месяцами зарплату", - говорится в сообщении. .

Как отмечают в ЦНС, особый цинизм приобрела ситуация с работниками экстренных служб. Персонал не получает средств и работает в крайне опасных условиях.

"Неисправные автомобили, отсутствие необходимого оборудования для спасения жизней - это также о результатах хозяйствования оккупационных властей и коллаборантов, которые по одному с врагом", - сообщают в Центре нацсопротивления.