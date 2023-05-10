Бюджетникам повысят зарплаты за работу на прифронтовых территориях

Кабинет министров планирует установить доплаты к должностным окладам работникам предприятий, учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, непосредственно выполняющих обязанности и задачи на территориях возможных или активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов ( ФПУ ).

Проектом акта предлагается установить на период действия военного положения для работников ежемесячную надбавку:

на территориях возможных боевых действий - в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий - в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора на территориях возможных или активных боевых действий устанавливается надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.

Как отмечается в пояснительной записке, постановлением Кабинета министров от 25.04.2023 № 391 "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения" урегулирован вопрос оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления, непосредственно выполняющих обязанности и задачи на территориях возможных и активных боевых действий.

"Установление дополнительного коэффициента к должностным окладам работникам, продолжающим выполнять свои обязанности и задачи на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, позволит увеличить заработную плату и частично нивелировать опасные условия труда", - говорится в документе.