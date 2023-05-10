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Бюджетникам повысят зарплаты за работу на прифронтовых территориях

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Украина, Среда 10 мая 2023 12:15
Бюджетникам повысят зарплаты за работу на прифронтовых территориях Фото: бюджетники на прифронтовых территориях получат надбавки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует установить доплаты к должностным окладам работникам предприятий, учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, непосредственно выполняющих обязанности и задачи на территориях возможных или активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Проектом акта предлагается установить на период действия военного положения для работников ежемесячную надбавку:

  • на территориях возможных боевых действий - в предельном размере 50% должностного оклада;
  • на территориях активных боевых действий - в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора на территориях возможных или активных боевых действий устанавливается надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.

Как отмечается в пояснительной записке, постановлением Кабинета министров от 25.04.2023 № 391 "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения" урегулирован вопрос оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления, непосредственно выполняющих обязанности и задачи на территориях возможных и активных боевых действий.

"Установление дополнительного коэффициента к должностным окладам работникам, продолжающим выполнять свои обязанности и задачи на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, позволит увеличить заработную плату и частично нивелировать опасные условия труда", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

По состоянию на 1 января 2023 г. в 109 органах государственной власти фактически работали 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек (на 5,2%).

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