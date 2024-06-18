Бюджетные рейсы и путевки. Где недорого отдохнуть в Европе этим летом: цены

Недорогие рейсы в Европу этим летом: средняя стоимость

Города Северной Европы доминируют в анализе самых дешевых рейсов нынешним летом от туристической поисковой системы Kayak. Дублин в Ирландии занимает первое место со средней ценой на билеты в 124 евро.

Копенгаген в Дании занимает третье место с авиабилетами за 139 евро, Париж и Амстердам – на пятом –164 евро, Брюссель в Бельгии – на девятом месте – 172 евро. Швейцарская Женева оказалась на десятом месте – 176 евро.

По сравнению с прошлогодними ценами курортные направления в Турции выиграют еще больше. Стоимость билетов в Бодрум упала на 16%. В настоящее время она составляет в среднем 360 евро. Цены на рейсы в Стамбул и Анталию упали на 14% до 262 304 евро и 337 евро соответственно.

Дубровник в Хорватии в этом году также доступен. Цены на авиабилеты снизились на 11%: билеты подешевели до 259 евро. Средняя стоимость билетов в Копенгаген в Дании упала на 10% и составляет в высокий сезон 139 евро.

Фото: Дубровник, Хорватия (unsplash.com)

Во сколько обойдется отпуск в европейских городах

Аналитики поискового сервиса Kayak также посчитали среднюю стоимость и проживание в отеле на семь ночей в странах Европы.

Мадрид занимает первое место со средней стоимостью поездки в 999 евро. Столица Испании известна аристократичной архитектурой, ночными барами, художественными галереями мирового уровня и гастрономией.

На втором месте – Милан с недельным бюджетом на поездку в 1024 евро. Итальянская столица моды славится собором, поразительно возвышающимся над площадью Пьяцца дель Дуомо. Город также является отправной точкой путешествий к озеру Комо.

Валенсия заняла третье место. Путешествие в этот живописный прибрежный город обойдется в среднем в 1105 евро. Совет – возьмите напрокат велосипед и исследуйте извилистые улочки и золотые пляжи.

Порту в Португалии занимает четвертое место со средней ценой недельной поездки в 1150 евро. Город называют раем для гурманов. В поездке обязательно попробуйте пастель-де-ната и местный портвейн.

Стамбул в Турции замыкает пятерку лидеров со средней ценой поездок в 1247 евро. Увлекательный город, известный как перекресток между Европой и Азией, поразит вас архитектурными шедеврами, такими как собор Святой Софии, многочисленными аутентичными заведениями и атмосферой старины.

Замыкают первую десятку следующие направления: