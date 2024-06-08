Спрос на пике. Куда украинцы поедут отдыхать этим летом и какие цены на туры

Отдых за границей остается единственной возможностью для украинцев оздоровить детей на море и отвлечься от опасностей войны. Для многих такое восстановление сил стало потребностью.

В какие страны поедут украинцы этим летом, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель туристической кампании Kazakovs Travel Марина Казакова.

Какой спрос на отдых за границей и куда едут украинцы

По словам Марины Казаковой, сейчас спрос тура за границу – на пике. Украинцы активно начали планировать отдых на курортах, хотя европейцы бронируют путевки еще зимой.

"По сравнению с прошлым годом спрос украинских туристов вырос на 10-15%", – отмечает она.

Больше украинцев выбирают отдых в Греции, Турции, меньше – в Хорватии и Черногории, которые обычно дороже и не столь популярны среди туристов.

"Сейчас высокий спрос на автобусные туры с выездом из городов Украины – в Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию, Черногорию, даже в Испанию. Это поездки в основном на морские курорты. Но также спросом пользуются экскурсионные автобусные туры – на 7-8 дней посмотреть города Европы", – рассказывает Марина Казакова.

В этом году увеличился спрос на туры в США. Это связано с тем, что там многие украинцы, которые по программе U4U (Uniting for Ukraine) сами не могут выезжать из страны, приглашают друзей и родственников в Штаты, объясняет она.

Фото: Сохраняется высокий спрос на отдых в Болгарии (unsplash.com)

По сравнению с довоенным временем украинцы стали меньше отправляться на отдых в экзотические страны. Например, стало меньше бронирований туров на Мальдивы, говорит специалист.

Сколько стоят туры в июне 2024 года

Запланировав отпуск за границей на июнь, можно отдохнуть по цене от 10 тысяч грн. Марина Казакова приводит стоимость туров на одного человека с авиаперелетом, проживанием в гостинице, питанием и трансфером.

Греция (вылет из Кишинева) – от 10 тыс. грн на человека (7 ночей, питание "завтраки");

Турция – от 15 тыс. грн;

Тунис – от 17 тыс. грн;

Черногория – от 20 тыс. грн;

Албания – от 20 тыс. грн;

Кипр – от 24 тыс. грн;

Испания – от 31 тыс. грн;

Хорватия – от 34 тыс. грн.

Как отдохнуть дешевле и без россиян: рекомендации

Одним из важнейших факторов выбора локации для отдыха является цена. Марина Казакова рекомендует бронировать туры в ближайшее время, пока доступны варианты по стандартной стоимости.

"Европейские отели не ждут украинцев. У них буквально завтра номера могут стать все на "стоп", поскольку после пандемии наблюдается небывалый спрос на отдых. На пике сезона вероятность застать горящий тур низкая, а вероятность того, что придется переплатить – 80%", – обращает внимание она.

Также многие украинцы хотели бы провести отпуск в отелях без россиян.

Фото: Из-за визовых ограничений меньше россиян можно встретить, например, во Франции (unsplash.com)

"Мы не можем гарантировать отели, где не будет россиян – хотя бы потому, что у них может быть двойное гражданство или резидентство другой страны. Но все же на европейских курортах, где нужна шенгенская виза – это Италия, Франция, Испания, Греция – россиян будет меньше", – подсказывает руководитель туркомпании.

Даже если люди улетают в Турцию, можно минимизировать шансы встречаться с "соседями".

"Есть отели, которые ориентированы только на европейский рынок – например, французы выкупают 80% номерного фонда, а 20% оставляют полякам, британцам и другим. Поэтому можно спросить турагента о таких отелях, которые работают на рынок ЕС", – обращает внимание она.

Специалист подсказывает: россияне любят выбирать формат отдыха "все включено" и "ультра все включено".

"Поэтому если вместо Анталии вы будете выбирать Бодрум или Кушадасы, регион Даламана, и не будете выбирать гостиницы, где "все включено", возьмете "завтрак", "завтрак-ужин", то там будет гораздо меньше российских туристов", – говорит Марина Казакова.

Также для летнего отдыха можно рассмотреть Норвегию, которая недавно запретила въезд российским туристам. Там можно взять круиз, прокатиться фьордами.

Напомним, в Европе запустили железнодорожный маршрут, соединяющий три страны – Италию, Словению и Хорватию. Все путешествие через туристические локации длится два часа.

Также Марина Казакова рассказывала РБК-Украина, как самостоятельно спланировать поездку за границу и не потратить при этом много средств.

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