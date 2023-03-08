В бюджете Пентагона будет предусмотрена рекордная сумма на закупку вооружения, - Bloomberg

В бюджете Пентагона предусмотрены рекордные суммы на закупку вооружения, а также на его исследования и разработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, из 835 млрд долларов оборонного бюджета 170 млрд направят на закупку оружия, а 145 млрд – на исследования и разработки. Журналисты отмечают, что обе суммы являются рекордными, а сам бюджет Пентагона будет одним из самых больших в мирное время.

"Регулярный бюджет министерства обороны формируется преимущественно за счет эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который в Пентагоне считается главным потенциальным соперником военного лидерства США", - пишет Bloomberg.

Анонимный источник заявляет, что 13,5 млрд. долларов планируется выделить на закупку, разработку и модернизацию 83 самолетов F-35, также известно о закупке боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в случае предстоящего конфликта с Китаем.