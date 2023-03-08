RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В бюджете Пентагона будет предусмотрена рекордная сумма на закупку вооружения, - Bloomberg

Фото: Пентагон может получить рекордную сумму на закупку вооружения (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

В бюджете Пентагона предусмотрены рекордные суммы на закупку вооружения, а также на его исследования и разработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, из 835 млрд долларов оборонного бюджета 170 млрд направят на закупку оружия, а 145 млрд – на исследования и разработки. Журналисты отмечают, что обе суммы являются рекордными, а сам бюджет Пентагона будет одним из самых больших в мирное время.

"Регулярный бюджет министерства обороны формируется преимущественно за счет эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который в Пентагоне считается главным потенциальным соперником военного лидерства США", - пишет Bloomberg.

Анонимный источник заявляет, что 13,5 млрд. долларов планируется выделить на закупку, разработку и модернизацию 83 самолетов F-35, также известно о закупке боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в случае предстоящего конфликта с Китаем.

Ранее Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готовится предложить Конгрессу самый большой бюджет Пентагона в истории. Поскольку партийные разборки по поводу потолка долга вызывают опасность глубоких сокращений планов финансирования армии.

А до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагон