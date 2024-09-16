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Комитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов в Украине

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 11:29
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Комитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов в Украине Фото: Рада повысит налоги в Украине с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады одобрил проект изменений в Налоговый кодекс. Кроме населения, повышенный налог будут платить банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект №11416-д в первом чтении.

Железняк сообщил, что введение закона будет задним числом - с 1 октября.

"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд гривен в 2024 году и 137 млрд гривен в следующем", - написал Железняк.

В частности, предлагается:

  • повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%,
  • установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц),
  • установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы,
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;
  • изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • авансовые взносы для АЗС.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября провалила голосование за проект об увеличении налогов (№11416-д). Этот законопроект был направлен на повторное первое чтение и намерен принять в ближайшее время.

Кабинет Министров уже учел в проекте бюджета на 2025 год повышение военного сбора. В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

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