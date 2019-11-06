У бюджеті-2020 різко збільшено видатки на силові відомства

Уряд України у проекті державного бюджету пропонує різко збільшити видатки на силові відомства в 2020 році. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

До другого читання пропонується збільшити видатки на МВС, Міноборони, СБУ та Управління держохорони. Всі ці відомства не отримали збільшення видатків у проекті документа до першого читання.

Зокрема, витрати загального фонду державного бюджету на Міністерство внутрішніх справ у 2020 році складуть 81,6 млрд грн. Таким чином, у порівнянні з першим читанням держбюджету, видатки збільшені на 12,6%. У поданому у вересні документі вони були на рівні 72,5 млрд грн і не збільшувалися порівняно з 2019 роком.

Крім того, видатки на Міністерство оборони України між двома читаннями зросли на 14,8% до 116,1 млрд грн, витрати на СБУ - на 26,5% до 11,9 млрд грн, на Управління державної охорони - на 17,9% до 1,6 млрд грн.

Витрати на силові відомства

Нагадаємо, у поданому урядом проекті держбюджету-2020 було заплановано збільшення видатків на Державне бюро розслідувань у 2020 році на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%, Генеральну прокуратуру - на 5,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.