У бюджеті-2020 підвищення податків не буде, - Гончарук

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук запевнив, що у державному бюджеті на 2020 рік уряд не закладав підвищення податків. Про це він сказав у ході презентації бюджету на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд зараз працює 24 на 7 для початку запуску економіки.

"Уряд зараз працює 24 на 7 для початку запуску економіки. Ми в цьому бюджеті не плануємо підвищувати податки. Уряд не шукає додаткові ресурси в підвищенні податків", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України представляє підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. Слід зазначити, що в бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі.

Додамо також, бюджет-2020 отримав більше 2,5 тис. поправок до другого читання. Так, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що проект держбюджету-2020 подадуть на друге читання не пізніше 3 листопада.