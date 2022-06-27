Бюджет, планування і відмови від поставок. У Раді пояснили проблеми з оборонним замовленням

Як зазначив депутат, державне оборонне замовлення формується військовими, а не в комітеті Ради, конкретно Генеральним штабом і подається Міністерством оборони. "Те, що були придбані ті чи інші види озброєння - це питання більше треба адресувати військовим, чому був такий вибір", - сказав він.

Разом з тим, на засіданнях комітету постійно точилися гарячі дискусії, коли розглядалося державне оборонне замовлення.

"Наприклад, деякі наші військові навіть сприймали "натовські стандарти" як закупівлю автоматів натовського калібру. Але ми їх завжди виправляли і говорили, що не достатньо просто купити гвинтівку М15 або AR15 калібром 5,56. "Натовський стандарт"-це, перш за все, злагодження наших військових підрозділів з країнами - партнерами", - повідомив Завітневич.

За його словами, щороку була проблема з обсягом коштів, які виділяла держава на військові потреби. Попри звернення в РНБО і Кабінеті міністрів, відсоток на відновлення або ремонт техніки і озброєння постійно зменшувався. "Також ми сварилися з нашими військовими, щоб вони навчилися планувати і закуповувати те, що запланували", - сказав голова Комітету Верховної Ради.

"З виконанням доз також була значна проблема, яка стосувалася відмови від поставок. Ми дуже часто запрошували на засідання Комітету експортерів і постачальників, вони нам говорили: Ну вибачте, ми вже це продали. Доходило до того, що ГОЗ змінювався на 10-15-20%, деякі види озброєнь з нього виключали зовсім. Але прогрес за ці роки був, нам вдалося набагато зменшити цей відсоток", - розповів Завітневич.