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Бюджет получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен, - ВСК

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Вторник 28 февраля 2023 11:32
Бюджет получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен, - ВСК Фото: бюджет получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Игорный бизнес оплатил государственному бюджету более 2,7 млрд в виде лицензионных и налоговых платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Так, согласно выводам временной следственной комиссии парламента, бюджет получил 1,5 млрд грн в качестве лицензионных платежей.

Остальное - налоговые поступления. В частности, в январе 2023 года бюджет получил 269 млн грн. В 2022 году - 730 млн грн, в 2021 - 204 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что иностранные инвесторы и международные IT-компании ожидают скорейшего принятия парламентом законопроекта №2713-д о налогообложении игорного бизнеса.

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Игорный бизнес ВСК
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