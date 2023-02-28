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Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень, - ТСК

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Вівторок 28 лютого 2023 11:32
Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень, - ТСК Фото: бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд в вигляді ліцензійних і податкових платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Так, згідно з висновками тимчасової слідчої комісії парламенту, бюджет отримав 1,5 млрд грн в якості ліцензійних платежів.

Решта - податкові надходження. Зокрема в січні 2023 року бюджет отримав 269 млн грн. У 2022 році - 730 млн грн, у 2021 - 204 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іноземні інвестори та міжнародні IT-компанії очікують скорішого прийняття парламентом законопроекту №2713-д про оподаткування грального бізнесу.

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