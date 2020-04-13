До бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші МВФ

До бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба Мінфіна.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів дає можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки.

"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, у тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру. Ми очікуємо від парламенту позитивного голосування і так званого банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ", - заявив Марченко.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Раніше парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній раді прийняти проект змін до державного бюджету на 2020 рік в цілому.

Як повідомляло РБК-Україна, позаминулого понеділка парламентарі відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабінету міністрів №3279 про зміни в державний бюджет на 2020 рік.