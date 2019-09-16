Бюджет-2020 не передбачає змін у Податковому кодексі

Державний бюджет України на 2020 рік не передбачає змін в Податковому кодексі. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Верещук, новий бюджет уперше в Україні не буде впливати на Податковий кодекс. Раніше представники уряду змінювали податки під час ухвалення проекту Державного бюджету на наступний рік.

"Яка новація цього бюджету. Бюджет 2020 вперше за всю історію бюджетування в Україні дозволяє не змінювати податкову базу. Ми не будемо вносити зміни в Податковий кодекс України", - заявила Верещук.

На думку нардепа, таким чином бюджет наступного року буде реалістичним. Хоча Верховна рада вже передбачила надходження до бюджету додаткових коштів, які надійдуть від сплати штрафів.

"Штрафи від порушень на автошляхах ми заклали вже в 9 скликання. Вони будуть спрямовані в дорожній фонд і підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури. Але ми не можемо розраховувати на те, яка це буде сума штрафів, не можемо їх показати. Тому вирішено прийняти реалістичний бюджет, який буде відповідати макроекономічним показникам, які є. Він збалансований", - додала вона.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів України вніс у Раду законопроект про внесення змін в Бюджетний кодекс в рамках державного бюджету на 2020 рік.

Згідно з проектом бюджету, середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році складе 12 043 грн.