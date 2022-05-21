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"Було б некоректно". В Австрії виступили проти виключення РФ з усіх міжнародних діалогів

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Рим, Субота 21 травня 2022 14:19
"Було б некоректно". В Австрії виступили проти виключення РФ з усіх міжнародних діалогів Фото: міністр іноземних справ Австрії Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Австрія виступає проти виключення Росії з усіх міжнародних спільнот. Країна вважає, що це унеможливить діалог між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра іноземних справ Австрії Александера Шалленберга італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, країни, зокрема і європейські держави, повинні мати можливість діалогу, тому виключення будь-кого з міжнародних платформ стає загрозою для дипломатії.

"Було б некоректно виключати Москву з усіх майданчиків міжнародного діалогу... Австрія завжди була країною, яка вміла розмовляти з усіма. Відень є резиденцією ООН - єдиною в Європейському союзі, резиденцією ОБСЄ, яка є найважливішою платформою для контактів з росіянами та білорусами. Наші очікування були низькими, але якщо є можливість віч-на-віч з лідером поговорити про військові злочини, порушення міжнародного права, то варто спробувати", - сказав Шалленберг.

Водночас він додав, що Австрія зберігає військовий нейтралітет, а не політичний. Тому країна підтримує всі заходи для економічного тиску на РФ, які були вжиті Євросоюзом. Глава МЗС нагадав, що Австрія підтримала попередні п'ять пакетів санкцій та зробить свій внесок у черговий.

Нагадаємо, Австрія поставила російському "Газпрому" ультиматум та заявила, що забере підземні сховища в Зальцбурзі.

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