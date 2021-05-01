BuzzFeed опублікувало розмову Єрмака з адвокатом Трампа про справу Байдена

Як наголошує агентство, джерела в Україні, знайомі з цією телефонною розмовою, підтвердили, що стенограма справжня. У руки агентства, цю стенограму передав колишній радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков.

"Сумнозвісний дзвінок, в якому Трамп попросив Зеленського надати йому "послугу" і розслідувати справу Хантера Байдена, стався 25 липня 2019 року і в кінцевому підсумку привів до першого імпічменту екс-президента. Але кампанія тиску на українців почалася всього за три дні до цього, коли Джуліані зателефонував високопоставленому помічникові Зеленського і попросив його сказати українському лідеру, щоб той просто залишив розслідування", - пише BuzzFeed.

Під час розмови Джуліані згадав розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, яким, як він сподівався, займеться новий генеральний прокурор, призначений Зеленським.

"Мені не цікаво, щоб хтось не говорив правду чи перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського - ред.), це слова: "Я поставлю чесного прокурора, він розслідуватиме (справу Байдена - ред.) та відкопає докази, які існують в цей час"… А потім справу з Байденом потрібно закінчити...", - сказав тоді адвокат Трампа.

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