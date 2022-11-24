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Быть заметными. В полиции напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 21:06
Быть заметными. В полиции напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы Фото: в полиции напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В национальной полиции Волынской области отметили, что светоотражающие элементы одежды, или световозвращающие аксессуары помогут пешеходам и велосипедистам быть заметнее на дороге в сумерках и при отключении освещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынской ОВА

Светоотражатели, или фликеры будут отражать свет, потому водители смогут вовремя увидеть пешехода и остановить автомобиль. Светоотражатели делают пешехода заметным в темное время суток. Ночью в светлой одежде пешеход становится заметным за 30-75 м, а со световозвращающими элементами – за 300 м.

Используя светоотражатели, пешеходы и велосипедисты на 85% снижают шанс пострадать в результате происшествия.

Особенно важно носить светоотражающие элементы одежды детям. Из-за малого роста водители не всегда могут своевременно увидеть детей-пешеходов.

Напомним, вчера российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, оставив целые области без света и воды.

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