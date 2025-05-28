"Быть крутым - это иметь голову на плечах": Усик обратился к украинцам с важным заявлением

Что сказал Усик молодым украинцам

Боксер обратил внимание на информационную кампанию "Спали ФСБшника", в рамках которой СБУ и Национальная полиция провели онлайн-урок для школьников со всей Украины.

Детям дали четкие советы, как распознать вербовщиков и не попасть в смертельную ловушку.

"Враг заваливает молодежь предложениями "легкой подработки" - сфотографировать военный объект, поджечь авто ВСУ. Часто - "просто" принести сумку со взрывчаткой в ТЦК. А потом - взрывают "курьера"! Не дайте россиянам сделать из вас террористов-смертников! Сразу сообщайте СБУ и Нацпол о попытках завербовать вас для терактов и диверсий", - говорится в сообщении.

Усик также напомнил подросткам, что "быть крутым - это иметь голову на плечах".

"А настоящая сила - это умение оставаться верным себе и своей родной земле!" - резюмировал он.

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