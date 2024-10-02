"Бусификация" – это миф: в ТЦК объяснили, почему видео в соцсетях компрометируют их работу

В соцсетях часто появляются видео, когда мужчин якобы принудительно доставляют в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

РБК-Украина пишет, что начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко рассказал, почему такие видео компрометируют сотрудников ТЦК.

Он отмечает, что представители территориальных центров комплектования действуют в рамках закона, опровергая обвинения в принудительном доставке мужчин в военные центры. Во время брифинга 2 октября Романенко отметил, что появляющиеся в социальных сетях видео неполны и могут создавать ложное впечатление о работе РТЦК.

По его словам, "бусификация" – это больше миф. Все РТЦК действуют согласно законодательству, они объясняют происходящим людям. На местах также присутствуют сотрудники Национальной полиции, которые следят за порядком.

"Видео, которое я тоже увидел, я могу вас заверить, что оно не полно и те моменты, которые возникают с представителями РТЦК, остается только то, что может скомпрометировать самих представителей РТЦК", – сказал военный.