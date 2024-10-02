"Бусификация" – это миф: в ТЦК объяснили, почему видео в соцсетях компрометируют их работу
В соцсетях часто появляются видео, когда мужчин якобы принудительно доставляют в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).
РБК-Украина пишет, что начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко рассказал, почему такие видео компрометируют сотрудников ТЦК.
Он отмечает, что представители территориальных центров комплектования действуют в рамках закона, опровергая обвинения в принудительном доставке мужчин в военные центры. Во время брифинга 2 октября Романенко отметил, что появляющиеся в социальных сетях видео неполны и могут создавать ложное впечатление о работе РТЦК.
По его словам, "бусификация" – это больше миф. Все РТЦК действуют согласно законодательству, они объясняют происходящим людям. На местах также присутствуют сотрудники Национальной полиции, которые следят за порядком.
"Видео, которое я тоже увидел, я могу вас заверить, что оно не полно и те моменты, которые возникают с представителями РТЦК, остается только то, что может скомпрометировать самих представителей РТЦК", – сказал военный.
Напомним, что термин "бусификация", используемый для описания мобилизации мужчин с помощью силовых методов. Адвокат Катерина Анищенко из юридической компании "Рияко и Партнеры" в комментарии для РБК-Украина пояснила, что этот термин часто является манипуляцией, ведь многие добровольно соглашаются на сопровождение в территориальные центры комплектования. Она также положительно оценивает законодательные изменения, обязывающие включать камеры при вручении повесток, что позволяет фиксировать правомерность действий обеих сторон.
Также мы рассказывали, как работает рассылка повесток "Укрпочтой". Так, военнообязанные после получения повестки должны в течение 14 дней явиться в ТЦК.
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