"Бусифікація" – це міф: у ТЦК пояснили, чому відео у соцмережах компрометують їхню роботу
У соцмережах часто з’являються відео, коли чоловіків нібито примусово доставляють до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
РБК-Україна пише, що начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко розповів, чому такі відео компрометують співробітників ТЦК.
Він наголошує, що представники територіальних центрів комплектування діють у межах закону, спростовуючи звинувачення у примусовому доставлянні чоловіків до військових центрів. Під час брифінгу 2 жовтня Романенко зазначив, що відео, які з’являються в соціальних мережах, неповні та можуть створювати хибне враження про роботу РТЦК.
За його словами, "бусифікація" – це більше міф. Всі РТЦК діють згідно із законодавством, вони пояснюють людям, що відбувається. На місцях також присутні працівники Національної поліції, які слідкують за порядком.
"Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК", – сказав військовий.
Нагадаємо, що термін "бусифікація", який використовується для опису мобілізації чоловіків за допомогою силових методів. Адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії "Ріяко і Партнери" у коментарі для РБК-Україна пояснила, що цей термін часто є маніпуляцією, адже багато людей добровільно погоджуються на супровід до територіальних центрів комплектування. Вона також позитивно оцінює законодавчі зміни, які зобов'язують вмикати камери під час вручення повісток, що дозволяє фіксувати правомірність дій обох сторін.
Також ми розповідали, як працює розсилка повісток "Укрпоштою". Так, військовозобов’язані після отримання повістки повинні впродовж 14 днів з’явитися до ТЦК.
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