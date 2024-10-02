"Бусифікація" – це міф: у ТЦК пояснили, чому відео у соцмережах компрометують їхню роботу

У соцмережах часто з’являються відео, коли чоловіків нібито примусово доставляють до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

РБК-Україна пише, що начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко розповів, чому такі відео компрометують співробітників ТЦК.

Він наголошує, що представники територіальних центрів комплектування діють у межах закону, спростовуючи звинувачення у примусовому доставлянні чоловіків до військових центрів. Під час брифінгу 2 жовтня Романенко зазначив, що відео, які з’являються в соціальних мережах, неповні та можуть створювати хибне враження про роботу РТЦК.

За його словами, "бусифікація" – це більше міф. Всі РТЦК діють згідно із законодавством, вони пояснюють людям, що відбувається. На місцях також присутні працівники Національної поліції, які слідкують за порядком.

"Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК", – сказав військовий.