В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов
Десятки вагонов грузового поезда пошли под откос в Бурятии. Это повлекло значительные разрушения на железнодорожных путях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС в регионе.
Авария произошла в районе станции Ангаракан в Муйском районе. При сходе вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. К ликвидации аварии привлечено более 200 работников и два восстановительных поезда.
Из-за аварии произошла задержка ряда других поездов. По предварительным данным, из людей никто не пострадал, однако было начато уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.
Ранее мы писали о том, что в ноябре в России произошла подобная авария. В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.
Также партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.
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