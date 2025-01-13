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В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов

Понедельник 13 января 2025 09:10
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В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов Фото: в Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов (t.me/rian_ru)
Автор: Наталья Кава

Десятки вагонов грузового поезда пошли под откос в Бурятии. Это повлекло значительные разрушения на железнодорожных путях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС в регионе.

Авария произошла в районе станции Ангаракан в Муйском районе. При сходе вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. К ликвидации аварии привлечено более 200 работников и два восстановительных поезда.

Из-за аварии произошла задержка ряда других поездов. По предварительным данным, из людей никто не пострадал, однако было начато уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.

Фото: в Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов (t.me/rian_ru)

Ранее мы писали о том, что в ноябре в России произошла подобная авария. В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.

Также партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

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Бурятия Авария Поезд
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