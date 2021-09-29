Мер Запоріжжя заявив, що написав заяву про відставку
Фоо: мер Запоріжжя Володимир Буряк (zp.gov.ua)
Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що написав заяву про відставку. За його словами, він йде за станом здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Буряка.
"Сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови. Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", - написав він.
При цьому мер Запоріжжя додав, що не має наміру йти з політики.