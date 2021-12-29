Бурміч про санкції проти телеканалів: влада порушує основи Конституції

Санкції, які запроваджено рішенням РНБО проти телеканалів UkrLive та "Перший Незалежний" , - порушують самі основи Конституції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолія Бурміча в ефірі телеканалу "НАШ".

"Досить згадати першу статтю нашої Конституції: наша держава правова, демократична, суверенна та соціально орієнтована. І всі ці складові влада фактично порушує. Абсолютно неправовим чином здійснюється цензура шляхом санкцій проти каналів, а головне - порушується свобода слова, одна з основ демократії", - заявив парламентарій.

Також народний депутат упевнений, що дії влади спрямовані на те, щоб деморалізувати всіх незгодних із їхньою політикою.

"Влада підриває саму основу української державності, бо її мета - роз'єднати суспільство. Вони домагаються того, щоб усі активні громадяни - справжні патріоти, представники нашої партії, які борються за благополуччя України, - були деморалізовані та залишили країну. Але у влади нічого не вийде! Ми завжди будемо в Україні, боротимемося за правду і справедливість - і обов'язково переможемо! Я закликаю всіх не боятися влади, діяти в рамках закону і добиватися верховенства права в нашій країні", - резюмував Анатолій Бурміч.