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У Буркіна-Фасо у міжетнічних сутичках за тиждень загинули 46 людей

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 07:43
У Буркіна-Фасо у міжетнічних сутичках за тиждень загинули 46 людей
Ілюстративне фото (facebook.com/sharaph.bf)

Протягом тижня тривають сутички

У міжетнічних сутичках в центральній частині Буркіна-Фасо протягом тижня загинули 46 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що за останній тиждень в ході міжетнічних сутичок в центральному регіоні Буркіна-Фасо загинуло 46 осіб, зокрема одне з зіткнень трапилось 31 грудня.

"Так, 31 грудня озброєні чоловіки на мотоциклах увірвалися в село, де мешкають представники народу моссі та вбили 7 людей. Згодом жителі цього села у відповідь убили 39 людей із народу фулані", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через сусідство на півночі з Малі в Буркіна-Фасо за останні місяці зросла кількість нападів ісламістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу в результаті збройного нападу на штаб-квартиру армії і район, де розташований офіс глави уряду країни загинули семеро людей.

Тоді в штаб-квартирі армії Буркіна-Фасо стався вибух, далі замасковані бойовики атакували будівлю. Очевидці розповідають, що пізніше також були чутні вибухи.

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