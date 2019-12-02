У Буркіна-Фасо при нападі на церкву загинули 14 людей

Фото: атака в Буркіна-Фасо (twitter.com/yannsinclair)

Подробиці поки невідомі

Уряд заявило, що в неділю вранці у результаті нападу на церкву в східній частині Буркіна-Фасо було вбито не менше 14 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що особистість бойовиків відразу встановити не вдалося, а також подальші подробиці нападу ще не відомі. У заяві уряду йдеться, що збройні сили Буркинабе доглядають за пораненими і обшукують цей район.

У цьому році заколот ісламістів викликав етнічну і релігійну напруженість у Буркіна-Фасо, зробивши велику частину країни некерованою, особливо в північних районах, що межують з неспокійним Малі.

Раніше повідомлялося, що в західноафриканській країні Буркіна-Фасо бойовики здійснили напад на католицьку церкву, що призвело до загибелі щонайменше 6 осіб.

РБК-Україна писало, що в Канаді невідомий на викраденої пожежній машині намагався наїхати на людей, які відвідують центральний парк Вінніпега.