У Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти, загинули 11 людей
В центральній частині Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти. В результаті події загинули щонайменше 11 осіб.
Про це повідомляє CGTN.
Інцидент стався в неділю ввечері, 28 лютого, в провінції Бам.
"В поточному звіті зафіксовано 11 загиблих і троє поранених. Управління шахт і місцеві влади мобілізовані для надання допомоги постраждалим", - йдеться в повідомленні.
Розпочато розслідування причин події.
Зазначимо, що Буркіна-Фасо є четвертим за обсягами виробником золота в Африці. Минулого року в країні було видобуто близько 60 тонн золота.
Нагадаємо, в середині лютого у Росії відбулося обвалення на шахті в Кузбасі. При обваленні породи загинув один робітник. Всього в шахті опинилися заблокованими 98 осіб.
Крім того, в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.
Додамо, що на початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалення породи постраждали двоє працівників шахти.