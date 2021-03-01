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У Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти, загинули 11 людей

Новость на русском → Бам, Понеділок 01 березня 2021 19:09
У Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти, загинули 11 людей Фото: шахта (pixabay)
Автор: РБК-Україна

В центральній частині Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти. В результаті події загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє CGTN.

Інцидент стався в неділю ввечері, 28 лютого, в провінції Бам.

"В поточному звіті зафіксовано 11 загиблих і троє поранених. Управління шахт і місцеві влади мобілізовані для надання допомоги постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Розпочато розслідування причин події.

Зазначимо, що Буркіна-Фасо є четвертим за обсягами виробником золота в Африці. Минулого року в країні було видобуто близько 60 тонн золота.

Нагадаємо, в середині лютого у Росії відбулося обвалення на шахті в Кузбасі. При обваленні породи загинув один робітник. Всього в шахті опинилися заблокованими 98 осіб.

Крім того, в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.

Додамо, що на початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалення породи постраждали двоє працівників шахти.

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