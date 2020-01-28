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У Буркіна-Фасо в ході нападу ісламістів загинули десятки осіб

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 12:51
У Буркіна-Фасо в ході нападу ісламістів загинули десятки осіб
Ілюстративне фото (thedefensepost.com)

Другий за тиждень напад забрав життя понад 30 осіб

Ісламісти напали на один з жвавих ринків в північній частині Буркіна-Фасо, повідомляється про щонайменше 30 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що це була друга атака в північній частині Буркіна-Фасо за тиждень. За даними місцевого телебачення, число загиблих може досягати 50 осіб. Також повідомляється, що дані про жертви різняться, оскільки ісламісти до кривавої бійні відключили місцеву телефонну мережу.

Між тим Норвезька рада у справах біженців попередила, що до квітня в Буркіна-Фасо кількість біженців може досягти 900 000 осіб (на сьогодні кількість біженців оцінюється в 560 000).

Також повідомляється, що днем раніше бойовики вбили 36 мирних жителів на ринковій площі в сусідній провінції Санматенга.

За даними ООН, число нападів екстремістів в Буркіна-Фасо різко зростає. Зокрема, число смертей зросла з 80 у 2016 році до понад 1800 у 2019 році. Місцеві силовики намагаються стримати насильство з допомогою французьких і американських військових.

Міністерство оборони Буркіна-Фасо планує мобілізувати ще 2000 солдатів, а парламент схвалив використання цивільних добровольців у боротьбі з екстремізмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Буркіна-Фасо шкільний автобус підірвався на закладеній міні, а результаті чого загинули щонайменше 14 осіб, в тому числі й діти.

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