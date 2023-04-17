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В Буркина-Фасо боевики напали на военных: 40 убитых и 33 раненых

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Понедельник 17 апреля 2023 05:19
В Буркина-Фасо боевики напали на военных: 40 убитых и 33 раненых Фото: в Буркина-Фасо боевики убили 40 военных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Буркина-Фасо группа вооруженных людей напала на военных и добровольцев сил обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Согласно заявлению властей страны, нападение произошло на севере страны вблизи поселка Аорема. В результате были убиты 40 человек и еще 33 получили ранения.

Губернатор северного региона Альберт Зонго заявил, что раненые были госпитализированы. Между тем, местные СМИ сообщают, что "десятки боевиков были нейтрализованы" в ходе операции после нападения.

Напомним, что 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли по меньшей мере 25 человек .

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Буркина-Фасо
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