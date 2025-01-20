RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Бури, детка, бури". Трамп анонсировал чрезвычайную ситуацию в области энергетики

Фото: инаугурация Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США будет введена чрезвычайная ситуация в области энергетики. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инаугурационную речь Трампа.

"Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в области энергетики. Бури, детка, бури", - заявил Трамп. 

При этом президент добавил, что "покончит с "Новым зеленым курсом" и отменит "мандат" на электромобили". По его словам, это необходимо, чтобы спасти автомобильную промышленность США.

Как добавил Трамп, так он выполнит "священное обещание", которое он дал американским автопроизводителям.

К слову, "Бури, детка, бури" - это лозунг, который впервые использовал республиканец, бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил. Такой лозунг выражал поддержку увеличения бурения нефти и газа.

Он стал более популярным после того, как его использовала кандидат в вице-президенты от республиканцев Сара Пэйлин во время дебатов на пост вице-президента.

Запрет Байдена

Напомним, ранее Джо Байден запретил бурение нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод.

После этого Трамп раскритиковал такое решение и пообещал "немедленно отменить" запрет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп