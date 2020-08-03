Бунт в Тернополі: пасажири вимагали зупинити потяг в місті, попри карантин

У Тернополі пасажири потягу влаштували бунт, щоб він зупинився у місті, попри заборону "Укрзалізниці". Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що потяг прямував з Херсону.

Про це повідомляє "Погляд".

Як повідомляється, у потягу їхало 85 тернополян, які й влаштували бунт.

"Їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі", - розповів Надал.

Він також зауважив, що в мерію надходить багато повідомлень від громадян, які невдоволенні новими обмеженнями через віднесення Тернополя до червоної зони. Надал зачитав таке повідомлення від 15 жителів міста, які стали заручниками потягу "Київ-Трускавець".

"Саме зараз знаходимось у потягу №49, на який "Укрзалізниця" нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя в червону зону. Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові", - озвучив мер Тернополя.

Нагадаємо, попри те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до червоної зони карантину, місцева влада не буде посилювати обмеження.

Однак, у поліції заявили, що у Тернопільській області контролюватимуть дотримання карантину за будь-яких обставин.