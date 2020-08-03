У Тернопільській області контролюватимуть дотримання карантину за будь-яких обставин, - поліція

Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

З завтрашнього дня поліція буде складати адміністративні протоколи на порушників карантину

У Тернопільській області поліція контролюватиме дотримання карантину за будь-яких обставин. Правоохоронці проводять превентивні заходи, спілкуються із суб’єктами господарювання щодо забезпечення дотримання встановлених обмежень.

Про це РБК-Україна розповіли у ГУНП Тернопільської області.

У поліції зазначили, що санкція статті Кодексу України про адміністративні правопорушення 44.3 передбачає покарання у вигляді накладання штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від двох тисяч до десяти неоподаткованих мінімумів.

"Поліцейські будуть спілкуватися з керівниками закладів та іншими суб’єктами, щоб вони виконували карантинні обмеження. Поліція все одно буде виконувати свої обов’язки за будь-яких обставин… Влада заявила, що вона незгідна. Так, була зібрана позачергова сесія міської ради, вона заявила, що не згідна з таким рішенням", - повідомили РБК-Україна.

Наразі обмеження введені не до кінця й продовжується профілактична робота.

В поліції повідомили, що до додаткових обмежень входять: заборона роботи громадського транспорту, закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів та діють обмеження для масових заходів - одна людина на 20 квадратних метрів та не більше, ніж 100 осіб.

У Департаменті комунікацій додали, що з завтрашнього дня поліція буде складати адміністративні протоколи на порушників карантинного режиму.

Нагадаємо, попри те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до червоної зони карантину, місцева влада не буде посилювати обмеження.