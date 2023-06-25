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Бунт Пригожина в России: Гуттереш призвал все стороны избегать эскалации

Фото: генсек ООН Антонио Гуттереш (facebook António Guterres)
Автор: Максим Шушко

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш призвал все стороны, причастные к "восстанию" в России избегать усиления напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что генсек ООН Антонио Гуттереш с беспокойством наблюдал за последними событиями в Российской Федерации.

Он призвал всех заинтересованных лиц продолжать действовать ответственно во избежание дальнейшей напряженности.

Поход Пригожина на Москву

В течение нескольких месяцев продолжается конфликт между Пригожином и Министерством обороны Российской Федерации, но вчера ситуация резко обострилась.

Лидер "вагнеровцев" сообщил, что российские войска якобы атаковали их группировку. После этого Пригожин объявил о "марше справедливости". Он заявил, что его боевики уходят на Москву. Однако вечером того же дня решил прекратить свой бунт.

Подробнее о походе Пригожина на Москву - читайте в материале РБК-Украина.

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