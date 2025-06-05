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В Киеве произошел конфликт во время отправки мобилизованных: в ТЦК отреагировали

Фото: военный ВСУ (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Ірина Глухова

На одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что несколько мужчин вступают в словесный конфликт с военными, пытаются заблокировать дверь и призывают других вооружиться палками, чтобы прорваться наружу. Затем в помещение входят правоохранители.

В территориальном центре комплектования подтвердили, что на самом деле имели место беспорядки, которые возникли во время подготовки команд к отправке мобилизованных граждан в учебные центры.

В ТЦК заявили, что на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане призванные по мобилизации были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в официальном заявлении.

После инцидента граждан, которые были призваны по мобилизации, все же отправили в учебные центры согласно установленным распределениям.

В командовании призывают граждан быть объективными, проверять информацию и воздерживаться от распространения недостоверных сообщений, которые могут разжигать панику.

 

Скандалы с ТЦК

Скандалы, связанные с ТЦК, стали в Украине довольно распространенным явлением. Они регулярно попадают в поле зрения общественности из-за нарушений во время мобилизационных мероприятий, превышения полномочий, конфликтов с гражданами и случаев ненадлежащего обращения.

Вот например, в Ровенской области объявили подозрение офицеру и двум военнослужащим ТЦК. Их обвиняют в принудительной мобилизации военнообязанного, которого еще и избили.

Ранее в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

Также РБК-Украина писало, что начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации.

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