Бункерная реальность. Путин второй день выдает "сенсации", а Лукашенко "спас" Москву

Российский президент Владимир Путин продолжает выдавать "сенсации", в том числе рефлексируя на мятеж основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Сегодня в похожем духе выступил и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Заявление Путина, которое "определит судьбу России"

Именно так анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечернее обращение Путина. По факту он прошелся по наемникам ЧВК "Вагнера" и по самому Пригожину.

По его словам, с самого начала мятежа якобы были приняты необходимые решения по нейтрализации угрозы. Мятежников он назвал предателями, а также увидел якобы западный и украинский след.

"(Они, - ред.) хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга… чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались", - явно намекнул Путин на наступательные операции Сил обороны Украины.

Также вчера он впервые подтвердил гибель военных летчиков. По его словам, их самопожертвование "уберегло Россию от разрушительных последствий".

Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" во время похода на Москву сбили шесть вертолетов и особо ценный самолет Ил-22, который является летающим командным пунктом.

Путин дал наемникам "Вагнера" три варианта - перейти на службу в регулярную армию или другие силовые подразделения, вернуться к семьям или уйти за Пригожиным в Беларусь. Как и дал понять, что ждет от них выбора "воинов России, осознавших свою ошибку".

Под конец российский президент отметил патриотический настрой граждан, сыгравший решающую роль. Правда, по настроениям жителей Ростова, которые поддержали "вагнеровцев", этого не было видно.

Путин поблагодарил силовиков, взявших его под защиту

Сегодня Путин вышел на Соборную площадь возле Кремля и выступил перед военнослужащими вооруженных сил РФ, Росгвардии, ФСБ, МВД и Федеральной службы охраны. Он назвал действия силовиков 23 и 24 июня такими, которые "фактически остановили гражданскую войну".

Отметим, тогда под усиленную охрану взяли Кремль и другие правительственные здания. А подходы к Москве были перекрыты, чтобы помешать "вагнеровцам" зайти в столицу.

Благодаря этому, по словам Путина, не пришлось выводить боевые подразделения с оккупированных частей Украины.

Путину мерещатся сотни уничтоженных украинских танков

Далее Путин выступил перед военнослужащими минобороны России. Им он рассказал о том, что мятеж Пригожина мог привести к хаосу и гражданской войне.

"Еще раз хочу подчеркнуть: хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался", - отметил он.

Путин также считает, что гражданская война привела бы к потере "достижений, которые были достигнуты за время боевых действий". Судя по всему, российский президент реально опасается успехов контрнаступления Украины.

Параллельно он развенчивал культ личности Пригожина. По его словам, содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалось за счет бюджета. При этом сам Пригожин и его компания "Конкорд" на услугах питания в армии заработали 80 млрд рублей (почти 1 млрд долларов). Путин также пообещал разобраться, не воровал ли основатель ЧВК государственные деньги.

Отдельное внимание Путин уделил боевой работе на фронтах в Украине.

"Сейчас только дали мне уточненные сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин - 780, а только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин - 102", - добавил он.

Отметим, украинская сторона в рамках наступления несет потери в бронетехнике. Официально цифры на называются, но согласно данным OSINT-проектом, в июне были уничтожены или повреждены не менее двух танков Leopard 2, а также несколько боевых машин Bradley.

Как пишет The New York Times, около 17 Bradley, скорее всего, получили повреждения на обустроенных россиянами минных полях. Сегодня администрация США должна объявить о поставке новой партии бронетехники в Украину.

Лукашенко устроил свой бенефис

Белорусский диктатор Александр Лукашенко тоже отличился рядом заявлений и раскрыл подробности переговоров по Пригожину.

О калиновцах и боевой тревоге в армии

Лукашенко заявил, что ему было "больно наблюдать" за мятежом Пригожина в России. Особенно после обращений Светланы Тихановской и полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на украинской стороне.

"… и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел… Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа", - отметил он.

Ему также померещились якобы заградотряды в Украине, которые не дали калиновцам "рвануть" в Беларусь. Отметим, 25 июня полк Калиновского призвал военных не участвовать в подавлении вагнеровского мятежа, а резерв в Беларуси - вступать в отряды самообороны и быть готовым взять страну под контроль.

Лукашенко заверил, что во время событий в России распорядился привести армию и силовиков в полную боевую готовность.

Как начинались переговоры с Пригожиным

В пятницу Лукашенко был занят вопросами празднования дня выпускников, поэтому тревожные сообщения о ситуации в России ему начали поступать только к утру субботы, 24 июня. Тогда же поступил запрос на телефонный разговор с Путиным.

"Задал (Путину, - ред.) несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора", - отметил Лукашенко.

Он также подчеркивает, что ситуация была опасная, поскольку, как он понял, Путин принял жестокое решение - "мочить". В итоге он предложил не торопиться и дать время на переговоры с Пригожиным и командирами "вагнеровцев".

При этом Путин якобы пытался отговорить словами "Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет". Отметим, согласно другим данным, Пригожин пытался выйти на контакт с Путиным, но отказывался именно российский президент.

К середине дня Лукашенко установил связь с Пригожиным.

"В середине дня, третий, четвертый раунд переговоров мы уже вели по этому каналу, там у меня в доме были, в загородной резиденции", - добавил он.

Также в переговорах участвовали замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

"Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать. А я думаю: с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина", - отметил он.

О требованиях Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" требовал, чтобы ему "отдали" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, с которыми у него давний конфликт. А также хотел встречи с Путиным.

"Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!". Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" - такая вот эйфория", - отметил Лукашенко.

О готовности перебросить свои войска и защитить Москву

По словам Лукашенко, он заявил Пригожину, что подготовил бригаду к переброске в Москву.

"И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше отечество. А потому, что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России (а предпосылки для этого были колоссальные), следующими были бы мы", - процитировал он сам себя.

Он также заявил, что в разговоре с Путиным заверил, что вместе они могут "замочить" Пригожина, если не с первого раза, так со второго.

О конфликте Пригожина с Шойгу

Пригожин жаловался на то, что на фронтах в Украине была "нездоровая конкуренция" между наемниками его ЧВК и регулярной армии, которая вылилась в межличностный конфликт.

"И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию… А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется - и я, и Путин. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я опять же в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - отметил Лукашенко, не уточнив, когда Сергей Шойгу успел отличиться участием в боевых действиях.

Об отказе от требований

На втором или третьем раунде он предупредил Пригожина, что если "вагнеровцы" даже ненарочно убьют хотя бы одного человека, никаких переговоров больше не будет. На тот момент, скорее всего, уже было известно о сбитых вертолетах.

"Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов переговоров. Я свою позицию высказал. Больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Советовался, предлагал и прочее. Когда он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", - добавил Лукашенко.

О гарантиях Пригожину

Ближе к вечеру Пригожин позвонил и согласился остановить поход на Москву. До этого Лукашенко и директор ФСБ Александр Бортников договорились, что военные не будут накрывать колонну.

"Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной" - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать", - рассказал белорусский диктатор.

В ходе вечернего разговора с Путиным российский президент подтвердил, что не будет преследовать главаря ЧВК "Вагнера".

Что будут делать "вагнеровцы" в Беларуси

Белорусский диктатор заявил, что к вопросу "вагнеровцев" на своей территории подходит прагматично.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт… они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от "вагнеровцев" надо взять", - подчеркнул он.

Для наемников не будут строить отдельные лагери, но поспособствуют с размещением. В частности, им уже предложили занять одну из заброшенных частей.

"Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься… Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет", - отметил Лукашенко, заверив, что в Беларуси якобы не будет вербовочных пунктов в ЧВК.