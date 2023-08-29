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В Бундесвере назвали сроки развертывания немецких войск в Литве

Фото: в Бундесвере рассказали, когда бригаду немецких военных развернут в Литве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Развертывание бригады немецких военных в Литве Бундвесер начнет уже в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер рассказал, что совместная рабочая группа Литвы и Германии работает над планом развертывания бригады. Он отметил, что к концу 2023 года процесс планирования будет завершен.

"До конца этого квартала у нас будет план. Я убежден, что мы перейдем к этапу реализации в начале 2024 года. Мы должны подготовить соответствующие условия. Я, министр и политическое руководство заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Бреер.

Следует отметить, что Германия с 2017 года возглавляет международный батальон НАТО, находящийся в Литве. Бундесвер намерен увеличить это подразделение до размеров бригады.

Немецкие военные в Литве

28 апреля президент Литвы Гитанас Науседа договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о развертывании немецких войск. Он отметил, что Бундесвер взял на себя обязательство увеличить свое военное присутствие в Литве.

 

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