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Бундесвер в понедельник начнет перемещать Patriot в Польшу: будут прикрывать пути помощи Украине

Фото: системы Patriot будут прикрывать маршруты доставки помощи Украине (wikimedia.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В понедельник Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание отмечает, что целью Бундесвера является помощь в защите воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

"Закладка начинается в Гнойене, округ Росток. Зенитные комплексы должны переместиться на оперативные позиции в районе города Замостье на юго-востоке Польши. Оттуда примерно 60 километров до украинской границы и 110 километров до украинского города Львов", - пишет Spiegel.

По информации издания, система Patriot предназначена для защиты важного пункта перевалки помощи Украине. Военные Бундесвера находятся на месте в Польше с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по альянсу.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.

Напомним, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую военную поддержку и предупредил нового министра обороны, что вооруженные силы Германии должны вновь стать способными защищать страну.

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Военная техника