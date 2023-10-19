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В Бундестаге снова призвали Шольца передать Украине ракеты Taurus

Фото: Олаф Шольц канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге в очередной раз призвала канцлера Германии Олафа Шольца одобрить предоставление Украине крылатых ракет Taurus в рамках военной помощи.

Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза, депутат Бундестага Фридрих Мерц, передает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Немецкий политик обращает внимание, что в Кремле надеются на ослабление поддержки Украины со стороны стран Запада.

"Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.,) рассчитывает на то, что мы устанем и станем небрежными в нашей поддержке Украины", - заявил Мерц в Бундестаге в четверг, 19 октября.

В этом контексте он подчеркивает на необходимости дать понять Москве, что такие расчеты - неверные.

Так, по словам Мерца, саммит Европейского союза, что состоится на следующей неделе, должен послать "очень четкий и безошибочный сигнал" о том, что руководитель Кремля не может на это надеяться.

Председатель ХДС выступает за скорейшее "разблокирования" вопроса со стороны властей ФРГ о передаче ракет "Таурус" украинской стороне.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства ФРГ нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в обозримом будущем.

Добавим, что перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин полагает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны Соединенных Штатов Америки для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

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