В Бундестаге заявили, что замораживание войны в Украине помогло бы только России

"Это не мир, который испытают люди, живущие там. Они не заслуживают того, чтобы мы сели за свои столы и просто сказали: "Я больше не настроен на эту войну". Вы должны посмотреть правде в глаза, и вы просто должны понять, что замораживание помогает агрессору", - заявил он.

Нурипур предупредил, что если Украина не вернет себе свои земли, это означает, что "это шаблон для следующей войны".

Он добавил, что суть войны заключается в суверенитете и самоопределении народа в Украине.

"Эти люди, которые встают и говорят: "Я сейчас щелкну пальцами и скажу (президенту Украины Владимиру, - ред.) Зеленскому, что делать", - это не колония Германии, это независимое государство", - подчеркнул политик.