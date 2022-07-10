Будуть важкі наслідки. У Бундестазі незадоволені обсягами військової допомоги Україні
Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Це може викликати важкі наслідки в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у Twitter.
"Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми", - підкреслила Штрак-Циммерман.
Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.
"Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше - без змін", - заявила чиновник.
Нагадаємо, Штрак-Циммерман заявила про невдоволення темпами поставок зброї для України ще 23 травня. Вона закликала призначити окремого "координатора" з постачання зброї Україні.
Також ми писали, що, за словами Штрак-Циммерман, німецький Бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.
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