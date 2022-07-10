ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будуть важкі наслідки. У Бундестазі незадоволені обсягами військової допомоги Україні

Новость на русском →
Берлін, Неділя 10 липня 2022 19:55
Будуть важкі наслідки. У Бундестазі незадоволені обсягами військової допомоги Україні Фото: Марі-Агнес Штрак-Циммерман, голова оборонного комітету Бундестагу (flickr by FDP-Ratsfraktion Dusseldorf)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Це може викликати важкі наслідки в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у Twitter.

"Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми", - підкреслила Штрак-Циммерман.

Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.

"Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше - без змін", - заявила чиновник.

Нагадаємо, Штрак-Циммерман заявила про невдоволення темпами поставок зброї для України ще 23 травня. Вона закликала призначити окремого "координатора" з постачання зброї Україні.

Також ми писали, що, за словами Штрак-Циммерман, німецький Бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Бундестаг Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії