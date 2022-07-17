У Бундестазі закликали Шольца скликати конференцію щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За її словами, на конференції мають з'ясувати, що саме сьогодні робить Німеччина для допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії. А також визначити, на що ще здатні німецькі збройні сили, промисловість і політика.

Вона також вважає, що те, як довго Україна зможе захищати себе, залежить, зокрема, від підтримки Німеччини, яка може зробити ще більше.

"Німеччина повинна взяти на себе лідируючу роль в Європі, як вимагають її західні партнери, і, без сумніву, рішуче і сміливо рухатися вперед", - додала Штрак-Циммерман.