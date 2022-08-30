У Бундестазі запропонували передати Україні БТР із запасів Бундесверу. У Шольца відмовилися

"Я повинна визнати, як міністр оборони, ми досягаємо меж того, що ми можемо передати від бундесверу", - заявила Ламбрехт.

При цьому вона підкреслила, що Бундесвер повинен бути в змозі гарантувати оборону країни.

Варто зауважити, що Бундесвер раніше передав Україні кілька САУ і РСЗВ. Після цього голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала продовжувати поставки українським військовим із запасів Бундесверу, зокрема, вона заявила про необхідність передати БТР Marder.