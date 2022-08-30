У Бундестазі запропонували передати Україні БТР із запасів Бундесверу. У Шольца відмовилися
Німеччина не зможе передати Україні БТР із запасів Бундесверу, оскільки досягнуті межі поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, яке наводить Bild.
"Я повинна визнати, як міністр оборони, ми досягаємо меж того, що ми можемо передати від бундесверу", - заявила Ламбрехт.
При цьому вона підкреслила, що Бундесвер повинен бути в змозі гарантувати оборону країни.
Варто зауважити, що Бундесвер раніше передав Україні кілька САУ і РСЗВ. Після цього голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала продовжувати поставки українським військовим із запасів Бундесверу, зокрема, вона заявила про необхідність передати БТР Marder.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина В найближчі тижні відправить Києву новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.
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