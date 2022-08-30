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В Бундестаге предложили передать Украине БТР из запасов Бундесвера. У Шольца отказались

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Берлин, Вторник 30 августа 2022 19:09
В Бундестаге предложили передать Украине БТР из запасов Бундесвера. У Шольца отказались Фото: Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия не сможет передать Украине БТР из запасов Бундесвера, поскольку достигнуты пределы поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которое приводит Bild.

"Я должна признать, как министр обороны, мы достигаем пределов того, что мы можем передать от Бундесвера", - заявила Ламбрехт.

При этом она подчеркнула, что Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать оборону страны.

Стоит заметить, что Бундесвер ранее передал Украине несколько САУ и РСЗО. После этого председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала продолжать поставки украинским военным из запасов Бундесвера, в частности, она заявила о необходимости передать БТР Marder.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшие недели отправит Киеву новейшее оружие. Берлин также может взять на себя ответственность по обеспечению Украины отдельными видами вооружения.

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