В Бундестаге предложили передать Украине БТР из запасов Бундесвера. У Шольца отказались

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которое приводит Bild .

"Я должна признать, как министр обороны, мы достигаем пределов того, что мы можем передать от Бундесвера", - заявила Ламбрехт.

При этом она подчеркнула, что Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать оборону страны.

Стоит заметить, что Бундесвер ранее передал Украине несколько САУ и РСЗО. После этого председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала продолжать поставки украинским военным из запасов Бундесвера, в частности, она заявила о необходимости передать БТР Marder.